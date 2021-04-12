الأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة للمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - وجاء بنص التهنئة:

"بالأصالة عن نفسى، وباسم الكنيسة الكاثوليكية بالإيبارشية، أتقدم بأطيب وأرق التهانى القلبية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع قيادات الدولة والشعب المصرى العظيم والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مصلين إلى الله أن يعطينا مناسبات عديدة، مليئة بالمحبة والتأخى والسلام والخير للشعب العظيم، ويمد يد العون لقيادات وطننا من أجل مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب مصر".

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