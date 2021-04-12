ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان  

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن جلالة ملك البحرين توجه بالتهنئة لشقيقه الرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الرئيس شقيقه الملك البحريني التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات

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