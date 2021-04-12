  السيسي يهنئ نظيره العراقي بمناسبة رمضان  

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن ناحيته، أعرب الرئيس العراقي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا التقدم والازدهار.

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