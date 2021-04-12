قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي يهدف لتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي يعظم القيمة من الأصول غير المستغلة في الدولة المصرية.

وأضافت "السعيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، أنه من ضمن الأصول غير المستغلة التي تم إسنادها إلى الصندوق هو مجمع التحرير، موضحة أنه يتم دراسته لتحويله إلى منتج استثماري.

وتابعت، أنه يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الأصول غير المستغلة، مؤكدة طرح المذكرة الخاصة بمجمع التحرير حتى يتقدم المطورين والمستثمرين لتنفيذ عملية التطوير، موضحة أن مجلس الوزراء قام بإخلاء البهو المتبقى بالمجمع من الموظفين والإدارات الموجودة به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط: إخلاء مجمع التحرير تمهيدًا لتطويره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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