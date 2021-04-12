"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وقال المجلس في بيانه: "نهدي لسيادتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي أنزل فيه الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، داعين الله أن يوفق سيادتكم في استكمال مسيرة التنمية والبناء والارتقاء، التي تشهدها مصر في كافة ربوعها".
وعبر المجلس: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لاستكمال مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها مصر تحت قيادتكم، داعين الله أن تنعم مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام والاستقرار".
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