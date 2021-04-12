اتحاد الكرة يوقع عقدا لمدة سنة واحدة مع فينجادا بدون شرط جزائى

وقعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عقدا مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد للجبلاية لمدة سنة واحدة فقط، دون أن يتضمن العقد شرطا جزائيا بين الطرفين، بحيث يحق لأى طرف عدم تجديد العقد والاكتفاء بالسنة الأولى دون سداد شروط جزائية.

ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

واستقبلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤخرا، نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.

وشهدت الفترة الأخيرة إقالة الدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة من منصبه، ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع بعض الأسماء وتحديدا من المدربين الأجانب فى البرتغال وألمانيا وانجلترا قبل أن يقع الاختيار على نيلو فينجادا.