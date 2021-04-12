السيدة إنتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

قدمت السيدة، انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري، والأمه الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ونشرت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقة: "أهنئ الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير".



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