مواعيد عرض مسلسل الإختيار2 والقنوات الناقلة.."تعرف عليها"

/626851/مواعيد-عرض-مسلسل-الإختيار2 والقنوات-الناقلةتعرف-عليها

ينضم مسلسل الاختيار2 إلى قائمة المسلسلات الرمضانية التي يتوقع الجمهور بلوغها ذروة النجاح في رمضان هذا العام، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر قائمة البحث على “جوجل”، بعدما تفاقمت العمليات البحثية من قبل الجمهور في محالة لمعرفة مواعيد عرضه وأهم القنوات الناقلة له.

دوت الخليج يرصد لكم مواعيد مسلسل الاختيار2 بطولة أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز على كل القنوات التي من المقرر أن تعر مسلسل الاختيار2 في مواعيد مختلفة حتى يتسنى للجمهور فرصة اختيار الموعد الذي يناسبه على القناة المفضلة له.

موعد مسلسل الاختيار2

تستقبل قناة ON العرض الأول لمسلسل الاختيار في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في اليوم التالي يتم على مرحلتين الأولى في الساعة الثانية صباحًا، والمرة الثانية في الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار

تأخذ قناة ON دراما دورها لعرض الإعادة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ليكون آخر عرض له في نفس اليوم على قناتي ARt حكايات وقناة أبوظبي في الساعة ال11 مساءً.

ويشارك في بطولة المسلسل كلاً من إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف من ضمنهم محمد هنيدي.

الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار2 يتناول قضية العناصر التكفيرية وبطولات الشرطة المصرية في القضاء عليها ويأتي على رأسهم قصة البطل الظابط محمد مبروك الذي استشهد سنة 2013.