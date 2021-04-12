بوتشيتينيو: لن نغير فلسفتنا..لدينا الأفضلية أمام بايرن ميونخ

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نجح الأرجنتيني بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان في قيادة فريقه للفوز على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب بألمانيا بنتيجة 2-3، ويدخل مباراة الإياب في لقاء صعب غدًا الثلاثاء في التاسعة مساء، ويشهد على اللقاء ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس.

وأكد الأرجنتيني بوتشيتينو في لقاء صحفي قبل مباراة الإياب غداً، علي موقف الفريق وجاهزيتة للمباراة، وموقف البرازيلي ماركينيوس مدافع الفريق، حول مشاركته وجاهزيته لمباراة الإياب، بعد خروجة من مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي لم يكشف عنها الفريق الطبي لباريس.

قال: "نريد الفوز مرة أخرى وتصحيح الأخطاء لأن هناك دائمًا أخطاء، نحن نواجه أفضل فريق في أوروبا والعالم".

وأكد: "لن نغير الكثير في طريقتنا، لا سيما فلسفتنا وأفكارنا في اللعب، اعتقد أن بايرن ميونخ هو الآخر سيعمل على ذلك".

وتابع" وعن ماركينيوس لا نعرف بعد، سنرى غدًا إذا كان سيبدأ المباراة أم لا، لكن ربما يكون على مقاعد البدلاء وهو نفس الحال بالنسبة لفيراتي مقارنة بموقف فلورينزي بينما لن يتواجد إيكاردي معنا".

وأختتم: "لا أمانع في أن يتحدث الناس عن الإنجاز الذي حققناه في ألمانيا، لأننا نعرف جيدًا أن بايرن ميونخ هم المرشحون للتأهل والمدافعون عن اللقب ونحن الطرف الأضعف".

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين

خطف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 3 من عمر المباراة بأقدام مبابي، من خلال انطلاقة قوية من البرازيلي نيمار ويمررها للسريع مبابي ويسددها بقوة علي حارس المرمي نوير ويصعب علية التعامل معها وتهز شباكة، وسجل الهدف الثالث في المباراة والثاني له في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

سجل الهدف الثاني الفريق الضيف في الدقيقة 29 من عمر المباراة بأقدام ماركينيوس، من خلال تمريرة عالية من خلف دفاع بايرن لتصل لماركينيوس ويستلمها بأريحية ويسكنها الشباك علي يمين نوير.

بايرن ميونخ يرد

سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض بايرن ميونخ تشوبو موتينج في الدقيقة 35، وسجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ توماس مولر في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

قائمة بايرن ميونخ امام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نوير، نوبل.

خط الدفاع: بافارد، بواتنج، هيرنانديز، ألابا، ستانيسيتش، زايسر.

خط وسط الملب: كيميتش، جورتسكا، مارتينيز، ساني، كومان، موسيالا، نيانزو، سار.

خط الهجوم: تشوبو موتينج، توماس مولر.