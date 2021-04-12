/626870/لاعب-الأزمات-4-مشاكل-بطلها-إمام-عاشور-منذ-إنضمامه-للزمالك

ظهر إمام عاشور لاعب نادي الزمالك أمس خلال لقاء فريقة أمام الأهلي بدوري الجمهورية، وقام صاحب الـ 22 عاما بإفتعال مشكلة جديدة تثيرالجدل وتعد هذه الأزمة الرابعة لـ إمام مع القلعة البيضاء .

أزمات اللاعب منذ إنضمامه الزمالك :

بدأت أزمات عاشور في لقاء السوبر المصري، بين الأهلي و الزمالك ، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ، وأنتهت المباراة بفوز الزمالك بركلات الجزاء .

شهدت المباراة أحداث مؤسفة ، واشتباك بين اللاعبين، وقام إمام عاشور بحدث لن ينساه جمهور القلعة الحمراء وهو اعتداء إمام عاشور على وليد سليمان لاعب الأهلي، وعاقبه اتحاد الكرة المصري بالإيقاف لمدة 8 مباريات .

إمام عاشور يعود للأزمات

واصل إمام أزماته مع الأبيض بعدما عاد للمشاركة مع الزمالك اثناء مباراة المصرى البورسعيدى ، في الموسم الماضي ، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ، واشتبك مع أحمد مسعود حارس فريق المصري البورسعيدى بعد نهاية المباراة ، وقال للاعبي المصري " مبروك عليكم الدرجة التانية " وقررت لجنة الانضباط، إيقاف إمام عاشور، مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه.

ظهر إمام أيضا في تدخل عنيف مع لاعب نادى مصر( زد حاليا ) ، ونال طرد من المباراة وإيقاف مباريتين .

إمام عاشور والمدير الفني

تتوالى الأزمات ويعترض إمام على المدير الفنى بنادى الزمالك باتريس كارتيرون ، وذلك لانه كان مستاء من عدم مشاركته في مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في موسم دورى أبطال افريقيا الحالى ، ورفض اللاعب الإحماء في الشوط التانى حتى يضع كارتيرون امام اختيار واحد ونزول عبدالله جمعة بدلا من شيكابالا في الدقيقة الـ 60 .

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون معاقبة اللاعب بمشاركته تدريبات نادى الشباب ونزوله من النادى الأول الى اجل غير مسمى .

إمام عاشور يهاجم آساطير الأهلي

وأخيرا ظهر إمام عاشورمع نادى الشباب بعد مباراة فريقه مع الأهلى في بطولة الجمهورية ، وقام عاشور بسب اساطير النادى الأهلى الحالية ، والقديمة مثل صاح سليم ، الى الأ لم يتم معاقبة اللاعب بشكل رسمي ، وتوجه النادى الأهلى بشكوى الى الإتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الإنضباط والأخلاق .