/626871/علي-غرار-ريال-مدريد-وبرشلونة-حازم-إمام-يطالب-بتشريع-يعفي-الأهلي-والزمالك-من-الضرائب-صور

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ان اللجنة لن نتخلي عن دعم الاندية الشعبية وستساندها بقوة لاستعادة مكانتها كواحدة من القوي الضاربة في الرياضة المصرية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اليوم الاثنين لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتي البحيرة والاسكندرية .

واكد رئيس لجنة الشباب والرياضة ، إن اللجنة ستعقد اجماعا خلال الايام القليلة المقبلة ، لبحث مساندة نادي الزمالك بناءا علي الطلب الذي تقدم به النائب حازم امام عضو اللجنة، متابعا :" نادي الزمالك من الاندية الشعبية الكبري التي يجب أن نساندها ".

وعلق النائب حازم إمام علي الاسباب التي دفعته لطلب بحث دعم نادي الزمالك من خلال لجنة الشباب قائلا :" الأندية الشعبية تواجه مشكلات كبيرة فنادي الزمالك والنادي الاهلي يواجهان صعوبة كبيرة رغم قدرتهما علي تجاوزها ولكن واقي الاندية في دوامة كبيرة قائلا :" الزمالك والاهلي بيعافروا ".

معوقات كبيرة

وأشار الي ان ابرز المشكلات التي تواجه الاندية الشعبية ، هي وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتامينات والقيمة المضافة لافتا الي انه يجب ان تدخل لجنة الشباب لاعفاء الاندية الشعبية من الضريبة خاصة انها وراءها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبين كثر .

وأضاف النائب حازم :" لايمكن النظر للأمر بأنه موضوع مادي بحت فالاندية الشعبية لديها جماهيرية والعائد علي الدولة اكبر من الاموال ويجب مساندة نادي الزمالك الذي يقع عليه ضغط كبير ماديا بسبب الضرائب والتأمينات ".

واقترح امام اصدار تشريع باعفاء الاندية الجماهيرية الكبري من الضرائب مثل الأهلي والزمالك ، علي ان يتم تخصيص جزء من حصتهم في البث الفضائي لصالح الاندية الشعبية الأخري ، لدعم تلك الاندية وتعود الفائدة علي جميع الاندية التي تعاني .

واكد ان ذلك المقترح ليس جديدا حيث أصدر البرلمان الاسباني في وقت سابق تشريع يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب ، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها علي باقي الاندية الشعبية الأخري مثل خيتافي وغيرها .

وأشار الي ان ذلك المقترح سيساهم في تجاوز الاندية الشعبية لأزماتها المالية ، وسيؤدي عائد البث الفضائي الذي سيخصم منها في وجود بنية تحتية تساعد الاندية الشعبية متابعا :" يجب مساندة الاندية الشعبية وتميزها عن اندية الشركات .. ذلك المقترح سيجد مساندة من الشعب المصري وسيكسب القرار شعبية كبيرة ".

وعلق النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، علي امكانية تنفيذ ذلك المقترح متسائلا :" هل يجوز تمييز بين الأندية "

وهو ما عقب عليه النائب طارق سيد ، رئيس نادي الاولمبي ، بقوله القانون ينص علي اعفاء الهيئات ذات النفع العام من الضرائب ، ولكن هيئة الضرائب تدخلت ووضعت قواعد ضد القانون بان هناك انشطة تعفي واخري لاتعفي . واوضح انه سيتقدم بطلب احاطة بسبب حصول الضرائب علي 5 مليون جنيه من النادي الاولمبي ، تحت بند القيمة المضافة ، علي الرغم من عدم قيامه بتحصيل أي اموال نظير القيمة المضافة من مستثمري النادي