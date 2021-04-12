/626872/هند-رشاد-منح-لقاح-كورونا-للمواطنين-ترجمة-لاهتمام-الدولة-بالصحة-العامة

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلك جهود قوية منذ بدء جائحة كورونا، سواء من خلال حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا في المجتمع، مرورا بتوفير اللقاح ومنحه للفئات المستحقة في صورة تؤكد عظم الدولة المصرية وترجمة لكرامة المواطن المصري.

وأشادت رشاد، بوضع خطة من قبل وزارة الصحة لتنظيم عملية الحصول على اللقاح، وذلك من خلال البدء بالأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة والتي يأتي في مقدمتها مرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة ومرضى الفشل الكلوي ثم كبار السن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، متابعة:" مصر دولة مؤسسات والعمل يسير وفقا لرؤية وأهداف وخطط محددة".

وتابعت:" الدولة المصرية نوعت في الحصول على اللقاحات التي تم إنتاجها على مستوى العالم، بالإضافة للجهود بشأن تصنيع اللقاح المصرى، وهذا الأمر يؤكد الاهتمام بالبحث العلمى، وأن المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير في ظل القيادة السياسية الحالية، وأصبحت الخدمة في متناول الجميع، وجارى العمل على قدم وساق من اجل تلافي كافة الملاحظات، ولعل منح المواطنين اللقاح من أهم وأكبر الإنجازات التي تشهدها المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد بدأ إجراءات تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا، ويتناوب أعضاء مجلس النواب على أخذ اللقاح بقاعه 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.

هذا وكان المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قد أعلن عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى، وذلك بعدما استجابت الحكومة لطلب النواب بضرورة بدء التطعيم ضد فيروس كورونا.

تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إحتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن، وتدخل رئيس المجلس المستشار جنفى جبالى، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل آلاف من المواطنين ويلتقلى بهم، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم، ليس تمييزًا.

ورصد موقع دوت الخليج، تلقي النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللقاح وذلك بعدما ملئ استمارة التطعيم.

وزير المجالس النيابية يعلن بدء أخذ النواب للقاح كورونا جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.

هذا وكان المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قد أكد تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، وسوف يتم بدء التطعيم من الاسبوع الحالى.