الآثار: تنظيم احتفالية بمرور 40 عامًا على إنقاذ معبد فيلة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عبدالمحسن شافعى، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، "إن الوزارة تبحث إمكانية تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 40 عامًا على إنقاذ معبد فيلة بأسوان وطباعة كتاب يروى عملية الإنقاذ التى تمت به".





وأشار شافعى، في تصريح اليوم الاثنين، إلى أنه تم خلال لقاء مع سفير دولة إيطاليا بالقاهرة السفير جيامباولو كانتينى بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال العمل السياحى والأثرى. وأوضح أن الجانبين ناقشا آليات تعزيز السياحة الثقافية من إيطاليا إلى مصر عن طريق تنظيم رحلات تعريفية لكبرى منظمى الرحلات من إيطاليا ودراسة إمكانية تدشين خطوط طيران عارض بين إيطاليا وكل من مدينتى الأقصر وأسوان.

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