الإفتاء: صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء

جدة - نرمين السيد - واستدلت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، على بذلك بما قاله أبى هريرة رضى الله عنه: "كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة –أى أمر ندب وترغيب– فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
وأوضحت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أمر بالجماعة فى القيام.
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