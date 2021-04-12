الإفتاء: صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء

جدة - نرمين السيد - واستدلت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، على بذلك بما قاله أبى هريرة رضى الله عنه: "كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة –أى أمر ندب وترغيب– فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأوضحت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أمر بالجماعة فى القيام.