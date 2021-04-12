الليلة.. صناع ونجوم مسلسلات رمضان 2021 ضيوف لميس الحديدى على ON

جدة - نرمين السيد - تستضيف الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، صناع ونجوم مسلسلات رمضان 2021، والذى يعد الموسم الأقوى إنتاجيًا وفنياً.





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