رئيس المصريين الأحرار يهنئ أعضاء الحزب برمضان: أنتم نموذج للوفاء يحتذى به

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، رسالة تهنئة لقيادات وأعضاء الحزب فى ربوع مصر ودول العالم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وأهلها بالخير والرخاء والسلام والاستقرار.





وقال خليل، فى رسالته: "أبناء المصريين الأحرار أهنئكم أبنائى وأخواتى وأخوتى أسرة حزبنا الموقر بحلول الشهر الفضيل، داعيًا الله أن يعيده عليكم وكل بلادنا باليمن والخير، وانتهز الفرصة الطيبة حتى أشكر روح الانتماء والثبات لتحمل المسؤولية الوطنية وخدمة بلادنا دون كلل رغم التحديات".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الصعاب تصنع الأبطال، ولذا فإنى على يقين وفخر بكل أبنائنا الذين يتفانوا فى خدمة تراب أرض الكنانة بنزاهة وشرف دون مطامع أو مصالح.

وأكد أن مسيرة البناء طويلة وتحتاج كل جهد واجتهاد كل عضوا فى بيت المصريين الأحرار، وليكون الجميع وأثق أن شمس جديدة تشرق بالنور والطاقة.

وتابع: "التطوع فى خدمة الوطن واجبة على كل مصرى أصيل، وأنتم نموذج للوفاء يحتذى به ولذلك أحملكم معى مسؤولية الخدمة غير المشروطة للبلاد ومساندة قيادتنا بكل قوة فى خطواتها صون لمصرنا من كل سوء ومكروه".

واختتم قائلاً: "حفظ الله مصر آمنة وسدد خطوات قيادتها بالنجاح وأوصلنا إلى مرفأ خدمة الوطن دائمًا وأبدًا".