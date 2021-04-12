وقال خليل، فى رسالته: "أبناء المصريين الأحرار أهنئكم أبنائى وأخواتى وأخوتى أسرة حزبنا الموقر بحلول الشهر الفضيل، داعيًا الله أن يعيده عليكم وكل بلادنا باليمن والخير، وانتهز الفرصة الطيبة حتى أشكر روح الانتماء والثبات لتحمل المسؤولية الوطنية وخدمة بلادنا دون كلل رغم التحديات".
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الصعاب تصنع الأبطال، ولذا فإنى على يقين وفخر بكل أبنائنا الذين يتفانوا فى خدمة تراب أرض الكنانة بنزاهة وشرف دون مطامع أو مصالح.
وأكد أن مسيرة البناء طويلة وتحتاج كل جهد واجتهاد كل عضوا فى بيت المصريين الأحرار، وليكون الجميع وأثق أن شمس جديدة تشرق بالنور والطاقة.
وتابع: "التطوع فى خدمة الوطن واجبة على كل مصرى أصيل، وأنتم نموذج للوفاء يحتذى به ولذلك أحملكم معى مسؤولية الخدمة غير المشروطة للبلاد ومساندة قيادتنا بكل قوة فى خطواتها صون لمصرنا من كل سوء ومكروه".
واختتم قائلاً: "حفظ الله مصر آمنة وسدد خطوات قيادتها بالنجاح وأوصلنا إلى مرفأ خدمة الوطن دائمًا وأبدًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المصريين الأحرار يهنئ أعضاء الحزب برمضان: أنتم نموذج للوفاء يحتذى به على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.