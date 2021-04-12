هنأت السيدة قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقالت: "أهنئ الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ننتظره من العام إلى العام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرينة الرئيس السيسى: ننتظر شهر رمضان كل عام ليطيب القلوب ويزكى النفوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.