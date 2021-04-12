الرئيس فى اتصال هاتفى بقيس بن سعيد: تمنياتى لتونس بدوام التقدم والاستقرار

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن تمنياته للدولة التونسية الشقيقة حكومة وشعباً بدوام التقدم والاستقرار.
وأعرب الرئيس قيس سعيد من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، وكذلك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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