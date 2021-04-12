/626875/السيدة-انتصار-السيسي-تهنئ-مصر-والأمة-الإسلامية-بحلول-شهر-رمضان

قدمت السيدة انتصار السيسي، التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” أهنئ الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير”.

انتصار السيسي: موكب الملوك يعبر عن عظمة تلك الحضارة

وكانت آخر تدوينة للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقة على حادث الملوكب الذهبي، حيث قالت:” تحتفي مِصرُ، اليوم، بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثاً فريداً ومتنوعاً، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها”.

السيدة انتصار السيسي معلقة على موكب المومياوات

وتابعت السيدة انتصار السيسي “أفتخرُ بانتمائي لتِلك الحضارةِ العَريقة، وبحجم العملِ والجهدِ الذي قام به المصريُّون لإبهارِ العالمِ في تِلكَ المُناسَبةِ المُميَّزة”.

هذا وكان مفتى الديار الجمهورية، الدكتور شوقي علام، قد أعلن فى وقت سابق، أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان، وذلك وفقًا لرؤية هلال رمضان لعام 1442 هجرية.

جاء ذلك خلال احتفالية دار الافتاء المصرية، الأحد الماضى، بمناسبة شهر رمضان، وحضر الاحتفالية مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة، ومحافظ القاهرة علي عبد العال.