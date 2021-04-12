/626877/الرئيس-السيسي-يهنئ-ولي-عهد-أبو-ظبي-فى-اتصال-هاتفى

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة لولي عهد أبو ظبي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي

هذا وكان الرئيس السيسي، قد استقبل سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخرًا، والتي تفتح آفاقًا جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة.

بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

حرص روسيا على الارتقاء

ونقل وزير الخارجية الروسي إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مؤكدًا حرص روسيا على الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، فضلًا عن الأهمية التي توليها روسيا لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتقديرهم لدور مصر بقيادة الرئيس كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أقرأ أيضا: وكالة الأنباء القطرية تنشر خبر اتصال أمير قطر بالرئيس السيسي

السيدة انتصار السيسي تهنئ مصر والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان