/626874/اتحاد-الكرة-يصدر-قرار-مفاجئ-بشأن-المدير-الفني-الجديد-للجبلاية

وقعت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة عقداً مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد للجبلاية لمدةعام واحدة فقط، بدون اي شروط حتي عندما ينتهي العقد لايحق للطرف الأخر التجديد.

فيما يحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

بينما في الفترة الأخيره شهدت إستقالة محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة من منصبه، ودخول اتحاد الكرة مع عدد من المدربين الأجانب خصة في المانيا وانجلترا والبرتغال.

شاهد| هدف أسطوري بـ"الرأس" من منتصف الملعب في الدوري الإيرلندي

وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور يثير الجدل

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

موقف الاتحاد علي إمام عاشور

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أن هذا الفيديو المنتشر للاعب تم ذهابة إلي لجنة الانضباط بالاتحاد من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وتوقيع العقوبة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق النصر فب كأس مصر والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي في 18 من أبريل الجاري، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويأتي قرار بعد من الاتحاد المصري لكرة القدم عن الملعب الذي يستضيف اللقاء، ولم يتم تحديد طاقم التحكيم الذي يدير اللقاء بين الفريقين.