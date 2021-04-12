/626876/10-إنتقادات-برلمانية-للحكومة-بشأن-الحساب-الختامي-لموازنة-2019-2020

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم ،الاثنين، انتقادات حاسمة للحكومة علي ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة 2019-2020.

النائب هشام الحصري

النائب هشام الحصري، أكد على أهمية تبنى الحكومة سياسة تنمية الموارد بدلا من سياسة زيادة الإيرادات، لتفادى المساس بالمواطن البسيط ومحدود الدخل، مطالبا بضرورة حصر الأصول غير المستغلة بالدولة، للوقوف على حقيقتها وحجمها لتحقيق اقصى عائد منها.

وإنتقد النائب هشام الحصرى، قيام وزارة التخطيط برصد اعتمادات ولم يتم الاستفادة منها، مطالبا الحكومة بعدم تكرار تلك الملاحظات الواردة فى تقرير الحساب الختامى، مشيرا إلى أنها متكررة كل عام للأسف.

النائب محمد بدراوي

انتقد بدراوي زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير ، وقال" من 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار اليوم ندفع أكثر من 500 مليار فوائد ديوان ، وهذه زيادة كبيرة ، مؤكدا زيادة إرادة حصيلة الضرائب إلى 400 مليار جنيه ولكن المواطن لم يستفيد من هذه الموارد نتيجة أن الدين وفوائده يلتهم جزء من هذه الموارد" .

وانتقد أيضا غياب تمثيل حكومي رفيع المستوى خلال مناقشات الحسابات الختامية، وطالب بضرورة إيقاف الهيئات الإقتصادية الخاسرة ، وضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية وضرورة الاستثمار وتعظيم الصناعة والتجارة والزراعة.

النائب ضياء الدين داوود

شدد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب قال " الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضا والرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة و لو الحكومة واثقة انها تأمن العقاب من البرلمان بالمعني السياسي لن تلتفت للملاحظات و توصيات البرلمان الشعب ينتظر منا رقابة افضل".

النائب أحمد فرغلي

هاجم النائب أحمد فرغلي وكيل اللجنة الإقتصادية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة على إنحيازه للحكومة ودفاعه عنها في تقرير الحساب الختامي للموزانات العامة ، وتساءل فرغلي لماذا يدافع الدكتور فخري الفقي عن الحكومة بالرغم من وجود سلبيات كثيرة في الحساب الختامي للموازنات ، موضحا أن هذا دور الحكومة وليس دور رئيس لجنة الخطة والموازنة.

النائب حسام المندوه

وانتقد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنح التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية، وتابع حسام المندوه: زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط بأن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح، متسائلا: يعني إيه وزير يمشي ومفيش والوزير اللي بعده ميعرفش إنه فيه منح؟

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك رد واضح حول أسباب عدم صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها. من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء والجهاز المركزي للمحاسبات وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من مجلس النواب مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.

النائب محمد اسماعيل

قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث".

وأشار إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب، لافتا إلى أن الحساب الختامي تضمن 11 مليار جنيه استثمارات لم يتم الاستفادة منها، وتساءل "من المسئول عن تعطيل تلك المشروعات وماذا حدث له وكيف تم محاسبته".

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين إسماعيل بالإسراع في اعادة الهيكلة لتلك للهيئات حتى لا تكون عبء على الموازنة للدولة.

النائبة سميرة عبد العزيز

انتقدت النائبة سميرة عبدالعزيز ، قيام مديري المدارس بعدم إنفاق الأموال المخصصة لمحو الأمية، قائلة : الدولة خصصت لكل مدرس 300 جنيه شهريا مقابل العمل فى محو الأمية .. وفى الآخر مفيش تعليم ولا نيلة".

النائب أشرف رشاد

طالب زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد الحكومة بإتخاذ الإجراءات الحكومية بشأن الهيئات الاقتصادية، والتي تبين العديد من الملاحظات عليها ومنها الهيئة العامة للاستثمار قامت بصرف مكافآت بحوالي 480 مليون بخلاف المكافآت المخصصة، وكذلك وهيئة المجتمعات لم ترسل المخصصات المطلوبة منها إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وتابع: “هناك قرض تابع لوزارة الطيران المدني بـ 50 مليون يورو، وحتى الآن لم يتم الحصول على هذا القرض أو الاستفادة منه مما يترتب عليه أعباء على الدولة"، لافتا إلى أن وزارة المالية لا بد لها من المراجعة الهامة والبناءة، حيث إن حجم الديون المستحقة تضخم بشكل كبير.

النائب أيمن أبو العلا

إنتقد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تكرار ملاحظات البرلمان بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة، قائلا،: "هناك 7ملاحظات ثابتة والحكومة ضربت بها عرض الحائط، وهو أمر غير مقبول".

كما انتقد أبو العلا، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور فى بعض القطاعات، رغم توصية البرلمان من قبل عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.

وواصل أبو العلا، منتقدا وجود موازنتين داخل بعض الوزارات، وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة الشمول المالى التى تتبعها الدولة حاليا، قائلا،:" رغم دمج عدد من الوزارات إلا أن مازال بها موازنتان منها وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الإسكان ووزارة النقل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أهمية ضم تلك الموازنات لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الشمول المالى.

وطالب أبو العلا، بضرورة التزام الحكومة بتوصيات البرلمان، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وأن تقدم الحكومة تقارير متابعة ربع سنوية وتقرير متابعة بشكل سنوى.

النائب عبدالمنعم إمام

إنتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، مستشهدا بوزارة الإسكان التي يوجد بها 54 مستشارا.

وقال النائب: “المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج”.

وأضاف: “هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها”، مشددا على ضرورة توظيف جميع الإمكانيات المتاحة.