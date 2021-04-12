/626878/الرباط-الصليبي-يمنع-تريزيجيه-من-أوليمبياد-طوكيو-وأستون-فيلا-يعالج-الموقف

يغيب الدولي محمود حسن تريزيجه عن المنتخب الأوليمبي، في أوليمبياد طوكيو 2020، بعد تعرضة للإصابة في مباراة فريقة أستون فيلا وليفربول السبت الماضي في لقاء الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تركيز شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الشباب في الفترة الأخيرة علي تريزيجه، في مشاركتة في أولمبياد طوكيو2020، بعد تألقة في الفترة الأخيرة مع فريقه الإنجليزي أستون فيلا والمنتخب الوطنمي الأول.

إصابة تريزيجيه أمام ليفربول

تعرض الدولي المصري تريزيجيه للإصابة في الرباط الصليبي، بعد تدخل عنيف من لاعب ليفربول ألكساندر أرنولد في منتصف الملعب، في لقاء الفريقين في الجولة الواحد والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب الأنفيلد.

بيان أستون فيلا حول إصابة تريزيجيه

نشر الفريق الإنجليزي أستون فيلا علي موقعة الخاص بيان بشأن لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه، علي إجراء اللاعب عملية جراحيه له في الرباط الصليبي للركبه.

بيان أستون فيلا قال"سيخضع تريزيجيه لعملية جراحية في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها في خسارة الفريق أمام ليفربول يوم السبت".

أكمل البيان "يعاني الجناح المصري من إصابة في الرباط الصليبي للركبة".

وأكمل "سيخضع تريزيجيه لعملية جراحية الآن قبل بدء مرحلة إعادة تأهيله".

واختتم البيان "الجميع في نادي أستون فيلا يتمنى لتريزيجيه الشفاء التام والسريع".

مباراة ليفربول وأستون فيلا

حسم ليفربول المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام أستون فيلا، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

تقدم الفريق الضيف أستون فيلا بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة 44 بأقدام اللاعب أولي واتكينس، من خلال تمريرة من لاعب الوسط، ليهرب بها واتكينس علي مرمري أليسون ويسددها بقوة ويصعب علي الحارس التعامل معها وتسكن شباكة.

سجل الدولي محمد صلاح الهدف الأول له في المباراة، والتعادل لفريقة في الدقيقة 57، من خلال تسديدة قوية من الجانب الأيسر من روبيرتسون، علي مرمي أستون فيلا وترتد علي الجانب الأيمن وينتظرها صلاح بالمرصاد ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

سجل الهدف القاتل للمباراة والحاسم لاعب ليفربول أليكساندر أرنولد في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال هجمة منظمة من فريق الريدز بتمريرات قصيرة علي حدود منطقة جزاء الفريق الضيف، ويسددها ألكانتارا في النهاية من خلال تمريره عرضية من من الجانب الأيمن ويسددها ألكانتارا علي الطائر في الزاوية اليمني، ويتصدي لها حارس المرمي، لترتد ويتلقي لها أرنولد ويسددها بقوة من علي حدود منطقة الجزاء ويسكنها الشباك علي يمين الحارس.