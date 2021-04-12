النائب محمد إسماعيل يطالب تفعيل قانون تنمية المشروعات بالإسكندرية «فيديو»

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أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية عن تنسيقية شباب الأحزاب، على أهمية تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة، لافتا إلي أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل للشباب.

تعليق النائب محمد إسماعيل خلال اجتماع لجنة المشروعات

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (البحيرة - الإسكندرية)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. بحضور النواب أعضاء المجلس عن هاتين المحافظتين.

محمد إسماعيل: لا نلمس أى مجهود على الأرض بمحافظة الإسكندرية

وقال عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد إسماعيل: "الأهم من الأفكار هو تحويلها إلي أمر واقع وتنفيذها، ونلمس أي مجهود علي الأرض في محافظة الإسكندرية بخصوص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهل يوجد جهود بشأنها ولا يوجد تسويق لها، وكذلك نسأل عن الخريطة الاستثمارية".

النائب محمد إسماعيل يؤكد على أهمية قانون تنمية المشروعات فى دمج وتوفيق مشروعات الاقتصاد

وأشار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد إسماعيل، إلي أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في دمج وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدا أن ذلك سيساهم في توفير فرص عمل والحد من البطالة، ودعم الاقتصاد.

وتابع النائب محمد إسماعيل، موجها حديثه لممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الإسكندرية: "عايزين نعرف وصلنا لإيه في الإسكندرية، وهل لو شاب عمل دراسة جدوي لمشروع معين هل الجهاز يساعده ويراجع معاه"، مؤكدا أهمية الدعم الفني للشباب.