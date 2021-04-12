حصاد الاثنين البرلماني.. رئيس النواب يحذر من الكسل برمضان و«التشريعية» ترفض أول طلب رفع حصانة ببرلمان 2021

من ناحيته قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث

وأشار إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب