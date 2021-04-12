حصاد الاثنين البرلماني.. رئيس النواب يحذر من الكسل برمضان و«التشريعية» ترفض أول طلب رفع حصانة ببرلمان 2021

- 1/22
- 2/22
- 3/22
- 4/22
- 5/22
- 6/22
- 7/22
- 8/22
- 9/22
- 10/22
- 11/22
- 12/22
- 13/22
- 14/22
- 15/22
- 16/22
- 17/22
- 18/22
- 19/22
- 20/22
- 21/22
- 22/22
أخبار البرلمان
626881
/626881/حصاد-الاثنين-البرلماني-رئيس-النواب-يحذر-من-الكسل-برمضان-والتشريعية-ترفض-أول-طلب-رفع-حصانة-ببرلمان-2021
والأعضاء ينتقدون الحكومة
محمود فايد
08:42 م - الإثنين 12 أبريل 2021
- بإنطلاقه أعمال الجلسة أحال رئيس المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية لدراستها، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل.
- وأحال أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة. وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة.
تظعيم كورونا
- المجلس بدأ إجراءات تطعيم أعضاءه بقلاح كورونا بقاعه 25-30 بحضور فريق طبي متخصص من وزارة الصحة، فيما وجه رئيس المجلس الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.
الحساب الختامي
- شهدت الجلسة انتقادات حاسمة للحكومة علي ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة 2019-2020،حيث أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، ضرورة البحث عن موارد لمواجهة العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا علي أن أن التحديات ضخمة، مشيرا إلي أنه من الطبيعي أن نجد عجز في الموازنة و من الغير طبيعي ألا يكون للهيئات الاقتصادية دور في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة و البحث عن إيرادات لتقليل العجز.
- من ناحيته إنتقد النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير حيث قال من 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار اليوم ندفع أكثر من 500 مليار فوائد ديوان ، وهذه زيادة كبيرة ، مؤكدا زيادة إرادة حصيلة الضرائب إلى 400 مليار جنيه ولكن المواطن لم يستفيد من هذه الموارد نتيجة أن الدين وفوائده يلتهم جزء من هذه الموارد.
- وانتقد بدرواي غياب تمثيل حكومي رفيع المستوى خلال مناقشات الحسابات الختامية، وطالب بضرورة إيقاف الهيئات الإقتصادية الخاسرة ، وضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية وضرورة الاستثمار وتعظيم الصناعة والتجارة والزراعة.
- النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب قال " الرقابة يجب أن يليها المحاسبة أيضاوالرأي العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة و لو الحكومة واثقة انها تأمن العقاب من البرلمان بالمعني السياسي لن تلتفت للملاحظات و توصيات البرلمان الشعب ينتظر منا رقابة افضل".
- و علق رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي " هناك ممثلين للحكومة من وزارات المجموعة الاقتصادية و وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد يحضر الجلسة العامة و أضاف رئيس البرلمان " وزير المالية د. محمد معيط موجود في مهمة رسمية خارج البلاد "
- وهاجم النائب أحمد فرغلي وكيل اللجنة الإقتصادية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة على إنحيازه للحكومة ودفاعه عنها في تقرير الحساب الختامي للموزانات العامة، وتساءل فرغلي لماذا يدافع الدكتور فخري الفقي عن الحكومة بالرغم من وجود سلبيات كثيرة في الحساب الختامي للموازنات ، موضحا أن هذا دور الحكومة وليس دور رئيس لجنة الخطة والموازنة .
- ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن دور لجنة الخطة والموازنة دور حيادي ولا تدافع عن الأداء الحكومي بل ذكرت ملاحظاتها وتوصياتها، وانتقد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عدم صرف المنح التي تحصل عليها وزارة التعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنح التي تم صرف جزء منها فقط، مع العلم أننا في أمس الحاجة إلى تطوير العملية التعليمية.
-
وقال توفير المادة ولم يتوفر الإنجاز يؤكد أن هناك فشل في إدارة المورد المالي وتابع حسام المندوه: زاد على الفشل فشل، بعد إعلان ممثل وزارة التخطيط بأن هناك بعض الجهات لا تعلم حصولها على منح، متسائلا: يعني إيه وزير يمشي ومفيش والوزير اللي بعده ميعرفش إنه فيه منح؟وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك رد واضح حول أسباب عدم صرف هذه المنح على المشروعات المخصصة لها. من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأنه ستكون هناك مسائلة بتشكيل لجنة مشتركة لمعرفة كل الملاحظات التي عرضها الأعضاء والجهاز المركزي للمحاسبات وأكد رئيس البرلمان، أن عمليات الرقابة والمتابعة من مجلس النواب مستمرة ولن تتوقف سواء في الجلسات العامة أو في اللجان النوعية.
- من ناحيته قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، "إن أكثر من 70% من الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة يتم تكرارها ولا حياة لمن تنادي، كنت أنتظر من ممثلي الحكومة الرد على الملاحظات التي أقرتها اللجنة ولم يحدث" وأشار إلى الملاحظات المتعلقة بوجود مشكلات في استخدام بعض القروض الخارجية، وقال إن نائب وزير التخطيط قال في لجنة وضوابط لإقرار القرض ولم يذكر وجود ضوابط لضمان الاستفادة الكاملة من تلك القروض، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي عن القروض لمجلس النواب.
- في سياق أخر رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري وقال قبل رفع الجلسة: "شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل"، متوجها بالتهنئة لجموع المصريين بوجه خاص والأمة الإسلامية بوجه عام بمناسبة حلول الشهر الكريم وأوضح حنفي جبالي، أن مجلس الوزراء، سبق وقرر ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع جاء ذلك بعد توضيح بعض النواب بأن 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء إجازة رسمية، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ الأعضاء في حال أي تغيير يحدث.
لجنة الشباب
- قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة لن تتخلى عن دعم الأندية الشعبية، وستساندها بقوة لاستعادة مكانتها كواحدة من القوى الضاربة في الرياضة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مساندة نادي الزمالك بناءا على الطلب الذي تقدم به النائب حازم إمام عضو اللجنة، متابعا: "نادي الزمالك من الأندية الشعبية الكبرى التي يجب أن نساندها".
- وعلق النائب حازم على الأسباب التي دفعته لطلب بحث دعم نادي الزمالك من خلال لجنة الشباب، قائلا: "الأندية الشعبية تواجه مشكلات كبيرة، فنادي الزمالك والنادي الأهلي يواجهان صعوبة كبيرة رغم قدرتهما على تجاوزها، ولكن باقي الأندية في دوامة كبيرة، والزمالك والأهلي بيعافروا" وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه الأندية الشعبية، هي وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة، لافتا إلى أنه يجب أن تتدخل لجنة الشباب لإعفاء الأندية الشعبية من الضريبة، خاصة أن خلفها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبون كثر.
- وأضاف النائب حازم إمام: "لا يمكن النظر للأمر بأنه موضوع مادي بحت، فالأندية الشعبية لديها جماهيرية والعائد على الدولة أكبر من الأموال، ويجب مساندة نادي الزمالك الذي يقع عليه ضغط كبير ماديا بسبب الضرائب والتأمينات" واقترح إمام، إصدار تشريع بإعفاء الأندية الجماهيرية الكبري من الضرائب مثل الأهلي والزمالك، على أن يتم تخصيص جزء من حصتهم في البث الفضائي لصالح الأندية الشعبية الأخرى، لدعم تلك الأندية وتعود الفائدة على جميع الأندية التي تعاني.
- وأكد أن ذلك المقترح ليس جديدا، حيث أصدر البرلمان الإسباني في وقت سابق تشريعا يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها علي باقي الأندية الشعبية الأخري مثل خيتافي وغيرها وأشار إلي أن ذلك المقترح سيساهم في تجاوز الأندية الشعبية لأزماتها المالية، وسيؤدي عائد البث الفضائي الذي سيخصم منها في وجود بنية تحتية تساعد الأندية الشعبية، متابعا: "يجب مساندة الأندية الشعبية وتميزها عن أندية الشركات، ذلك المقترح سيجد مساندة من الشعب المصري وسيكسب القرار شعبية كبيرة". وعلق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، علي إمكانية تنفيذ ذلك المقترح، متسائلا: "هل يجوز ااتمييز بين الأندية؟".
- وهو ما عقب عليه النائب طارق سيد رئيس نادي الأوليمبي، بقوله إن القانون ينص على إعفاء الهيئات ذات النفع العام من الضرائب، ولكن هيئة الضرائب تدخلت ووضعت قواعد ضد القانون بأن هناك أنشطة تعفى وأخرى لا تعفى وأوضح أنه سيتقدم بطلب إحاطة بسبب حصول الضرائب على 5 ملايين جنيه من النادي الأوليمبي، تحت بند القيمة المضافة، على الرغم من عدم قيامه بتحصيل أي أموال نظير القيمة المضافة من مستثمري النادي.
لجنة التضامن
- قررت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، دعوة اللجنة البرلمانية المناظرة بمجلس الشيوخ، وذلك لبحث القضايا المهمة المشتركة وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة قررت دعوة اللجنة البرلمانية الشقيقة بمجلس الشيوخ، حيث لجنة حقوق الإنسان والتضامن فى أول مبادرة من مجلس النواب، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة المُشتركة، والتنسيق معهم، وتقديم نموذج للتعاون بين المجلسين.
- وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه وجه دعوة للمهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، لنبدأ هذا النموذج من التعاون بين المجلسين، وعرض وجهات النظر في المجال التشريعي والرقابي، أتوقع أنه سيكون نموذج فاعل من التكامل والتفاعل بين المجلسين، وذلك بما يُثري القضايا والملفات الهامة وتابع الدكتور عبد الهادي القصبي، أنه من المتوقع أن يتم عقد الاجتماع المشترك بين لجنتي النواب والشيوخ يوم 8 رمضان وذلك لبحث القضايا الهامة وأشار القصبي، لقد سبق وتقدمنا بتعديل المواد الدستورية والتي قضت بعودة مجلس الشيوخ، ودافعنا دفعا قويا من أجل عودته، لاسيما والخبرات المهمة التي لطالما موجودة داخل هذا المجلس كبيت للخبرة.
اللجنة التشريعية
- اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، وذلك للكيدية.
تابع موقع دوت الخليج علي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصاد الاثنين البرلماني.. رئيس النواب يحذر من الكسل برمضان و«التشريعية» ترفض أول طلب رفع حصانة ببرلمان 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.