محافظات الجمهورية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة الإسكندرية، بعث المحافظ محمد الشريف برقية تهنئة مقرونة بأسمى معانى التقدير والاعتزاز إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا المولى (عز وجل) أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار.

وقدَّم المحافظ خالص التهنئة لمواطنى الإسكندرية بصفة خاصة وإلى الشعب المصرى والأمة الإسلامية بصفة عامة بحلول شهر رمضان الكريم؛ داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية ومصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

وفى محافظة قنا، قدم المحافظ أشرف الداودى التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنياً أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس السيسى.

وقام المحافظ بجولة على الإدارات والمكاتب بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للموظفين والعاملين برفقه تامر سعد سكرتير عام المحافظة وفاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، مطالبًا جميع الموظفين بحسن الأداء والانضباط فى العمل خاصة فى شهر رمضان، وضرورة التفانى فى العمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وفى السياق ذاته؛ بعث الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان.. وجاء نصها كالتالى: "يشرفنى وأسرة جامعة جنوب الوادى أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهانى القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على فخامتكم والشعب المصرى بكل خير ويمن وبركات، وأن يكلل خطوات سيادتكم بالتوفيق والسداد فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات لمصرنا الغالية حتى تتبوأ مكانتها المرموقة التى تستحقها وشعبها بين شعوب العالم بفضل قيادتكم الرشيدة وكل عام وأنتم بخير".