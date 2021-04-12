صور.. تفاصيل لقاء أبو الغيط مع وزير الخارجية الروسى لافروف

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية والذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، وناقشا عدد من القضايا والملفات.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط أجرى مباحثات موسعة مع الوزير الروسى والوفد المرافق له تناولت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ورحب أبو الغيط فى مستهل اللقاء بالعلاقات المتميزة بين الجامعة العربية وروسيا، وأشاد بصفة خاصة بنتائج الدورة السابقة لمنتدى التعاون العربى الروسى، معرباً عن تطلعه لعقد الدورة القادمة للمنتدى قبل نهاية العام الجارى.

ومن جهته أثنى الوزير لافروف على المستوى المتميز للتعاون بين الجانبين معربا عن تطلعه لتطويره فى جميع المجالات.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك سُبل تحقيق التسوية السياسية للأزمات والنزاعات القائمة فى المنطقة العربية، وقد حرص أبو الغيط على استعراض أهم أبعاد الموقف العربى تجاه أزمات المنطقة وتحدياتها وبخاصة القضية الفلسطينية، حيث رحب بالجهد الروسى تجاه إحياء مسار الرباعية الموسعة باعتباره مدخلا مناسبا لاستعادة مسار التفاوض من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

كما جدد أبو الغيط التأكيد على ضرورة دعم مسارات التسوية السياسية فى كل من سوريا واليمن وليبيا، وشدد فى هذا الصدد على أهمية الوصول لحل سياسى فى سوريا يلبى تطلعات مواطنيها ويحفظ للبلد وحدته واستقلاله وسيادته وعروبته داعيا الجانب الروسى للاستمرار فى لعب دور إيجابى فى هذا الاتجاه.

كما جدد التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء فى ليبيا فى كل جهد يرمى إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية مشددا على أهمية إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضى الليبية، وفيما يخص اليمن، أشاد أبو الغيط بمبادرة المملكة العربية السعودية باعتبارها خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة تعالج شواغل مختلف الأطراف بشكل متوازن.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط حذر خلال اللقاء من مخاطر التدخلات الإقليمية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وما تؤدى إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات القائمة وزيادة تعقيدها.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، حيث شدّد أبو الغيط على ضرورة إيجاد حل لهذا الملف بما يحفظ حقوق مصر والسودان فى مياه النيل ويجنب المنطقة التداعيات الخطيرة لبقاء هذا الملف من دون حل.