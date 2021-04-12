الإفتاء: الصوم وسيلة لشكر الله على نعمه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه بالامتناع فى وقت الصوم عما أنعم الله به على الإنسان من الطعام والشراب وسائر الشهوات المباحة يتبين للإنسان مقدار تلك النعم وحاجة الإنسان إليها، ومدى المشقة التى تلحق المحروم من تلك النعم، فتتوق نفسه إلى شكر ذلك المنعم العظيم الغنى الذى وهب ومنح دون مقابل أو حاجة لمقابل، ويفيض القلب بالرحمة والشفقة والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويشير إلى هذه المعانى قوله عز وجل فى خاتمة آيات الصيام "وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ".

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