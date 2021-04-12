عاجل.. السيسى: رمضان شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان

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جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذى تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية".
واختتم قائلا: "داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".
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