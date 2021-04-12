جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير فهد، تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار.
من جانبه أعرب الرئيس السيسى، عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصرى والسعودى من علاقات وثيقة وروابط أخوية، داعيا الله أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والبركات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أمير تبوك يهنئ هاتفيا الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.