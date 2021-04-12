عاجل.. أمير تبوك يهنئ هاتفيا الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير فهد، تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس السيسى، عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصرى والسعودى من علاقات وثيقة وروابط أخوية، داعيا الله أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والبركات.