نائبة محافظ البحيرة: لدينا 229 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، أن المحافظة فيها نحو 229 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، منها 24 ألف مشروع للمرأة، وذلك بتكلفة 2 مليار و600 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى.

وقالت بلبع، فى كلمتها، إن المحافظة تهتم بالمشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب لخلق فرص عمل لهم والحد من البطالة، لافتة إلى أن المحافظة استقبلت العمالة العائدة من الخارج.

وأشارت إلى أنه خلال لقاءات مع أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة إذا كانت هناك عراقيل تواجههم، وأنهم أكدوا أن المشكلة التى تواجههم أنهم لا يجدوا عمالة، مثل مركز كفر الدوار، حيث توجد فيه مشروعات خاصة بأعمال النسيج.

وتابعت نائب محافظ البحيرة: "يوجد فى المحافظة 850 ألف رأس ماشية وأغنام، ومشروعات استثمارية أخرى، ويوجد أيضا مشروع مختلف تماما، عبارة عن وحدات سكنية وبجوارها ورش ومحلات، مشروع آخر للمرأة لتربية الطيور".

وشددت على ضرورة التسويق لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعريف المواطنين بما يتضمنه من مزايا وحوافز مهمة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من القوانين المهمة جدا، والذى يدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو فى صالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وتابع نائب محافظ الإسكندرية: "الهدف تعظيم المشروعات الرسمية ودمج الاقتصاد غير الرسمى، والقانون فيه حوافز عديدة، وعقدنا اجتماع مع فرع جهاز تنمية المشروعات فى المحافظة، للتنسيق لتطبيق القانون، لازم نتكاتف كلنا مع بعض، وعملنا دعاية، والقانون يحتاج دعاية وشرح أكثر، وهناك ضرورة لتبسيط الإجراءات.