حازم إمام يطالب بتدخل لجنة الشباب بالنواب لإعفاء الأندية الشعبية من الضرائب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين، أن اللجنة ستعمل على دعم الأندية الشعبية، وتساندها بقوة لاستعادة مكانتها كواحدة من القوى الضاربة فى الرياضة المصرية.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتى البحيرة والإسكندرية.

وقال حسين، إن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مساندة نادى الزمالك بناء على الطلب الذى تقدم به النائب حازم إمام عضو اللجنة؛ مؤكدًا أن نادى الزمالك من الأندية الشعبية الكبرى التى يجب أن تساندها اللجنة.

من جانبه، قال النائب حازم إمام إن أبرز المشكلات التى تواجه الأندية الشعبية، هى وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتأمينات والقيمة المضافة، لافتًا إلى أنه يجب أن تتدخل لجنة الشباب لإعفاء الأندية الشعبية من الضريبة، خاصة أن خلفها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبون كثر.

وأضاف "لا يمكن النظر للأمر على أنه موضوع مادى بحت، فالأندية الشعبية لديها قاعدة جماهيرية والعائد أكبر من الأموال، ويجب مساندة نادى الزمالك الذى يقع عليه ضغط كبير ماديًّا بسبب الضرائب والتأمينات".

واقترح إمام، إصدار تشريع بإعفاء الأندية الجماهيرية الكبرى من الضرائب مثل الأهلى والزمالك، على أن يتم تخصيص جزء من حصتهم فى البث الفضائى لصالح الأندية الشعبية الأخرى، لدعم تلك الأندية وتعود الفائدة على جميع الأندية التى تعانى من هذه الأمور.

وأكد أن ذلك المقترح ليس جديدًا، حيث أصدر البرلمان الإسبانى فى وقت سابق تشريعًا يعفى نادى ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم فى البث الفضائى وتم توزيعها على باقى الأندية الشعبية الأخرى مثل خيتافى وغيرها.

وأشار إمام إلى أن ذلك المقترح سيساهم فى تجاوز الأندية الشعبية لأزماتها المالية، وسيؤدى عائد البث الفضائى الذى سيخصم منها فى وجود بنية تحتية تساعد الأندية الشعبية .. مؤكدا أهمية مساندة الأندية الشعبية وتميزها عن أندية الشركات، كما أن ذلك المقترح سيجد مساندة من الشعب المصرى وسيكسب القرار شعبية كبيرة".

من ناحيته ، قال النائب طارق السيد رئيس نادى الأوليمبى، إن القانون ينص على إعفاء الهيئات ذات النفع العام من الضرائب، ولكن هيئة الضرائب تدخلت ووضعت قواعد ضد القانون بأن هناك أنشطة تعفى وأخرى لا تعفى.

وأضاف أنه سيتقدم بطلب إحاطة بسبب حصول الضرائب على 5 ملايين جنيه من النادى الأوليمبى، تحت بند القيمة المضافة، على الرغم من عدم قيامه بتحصيل أى أموال نظير القيمة المضافة من مستثمرى النادى.