انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون الثلاثاء من 13 إلي 19 ابريل 2021- رمضان كريم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون غداً الثلاثاء 13 ابريل الجاري 2021، وتسري العروض المقدمة من كازيون ماركت حتى يوم 19 ابريل، الموافق من 1 إلي 7 رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير، وذلك كافة فروع كازيون بمناسبة شهر رمضان 1442هـ.

عروض كازيون رمضان 2021:

يعد هايبر كازيون من المؤسسات التجارية القوية فى جمهورية مصر العربية، والتى قد اعتاد شريحة كبيرة من المصريين عليها، حيث يقدم متجر كازيون مجلة إسبوعية تحتوى على عروض وتخفيضات هائلة على المنتجات المنزلية والغذائية بعروض أسعار تنافسية مميزة تصل على بعضها إلى 60% خصم على السعر الكلي للمنتج، كما يمتلك “Kazyon market” عدد هائل من الأفرع الرئيسية المنتشرة فى مختلف أنحاء مصر.

عروض السوبر من ماركت كازيون 2021:

الأرز

المشروبات الغازية

العصائر.

منتجات الألبان

لوازم المطبخ.

المعجنات بأنواعها.

وجبات للأطفال.

الشيكولاتة.

المقرمشات.

الحلويات.

البسكويت.

التوابل.

جميع المعلبات.

السمن.

الزيوت.

الفواكة والخضروات الطازجة.

منتجات النظافة.

السلع الغذائية الباردة والمجمدة،

منتجات التجميل والعناية الشخصية.

– يمكنك الإتصال على الخط الساخن لماركت كازيون: 19609.

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والآن ينشُر “مصر فايف” عروض كازيون ماركت بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك 2021، والتي تتمثل في التالي: