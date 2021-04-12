/626883/تعرف-علي-المباراة-المتوجه-لبطل-الدوري-الإسباني-لهذا-الموسم

أعلن الاتحاد الإسباني موعد المباراة المحدده، لبطل الدوري الإسباني لهذا الموسم، والتي تجمع بين فريق برشلونة وأتليتيكو مدريد في لقاء الجولة الخامسة والثلاثون من الليجا الإسبانية.

تقارب الثلاث فرق الكبار من المراكز في صدارة المراكز الأولي في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتقارب النقاط والفوارق البسيطة بينهم، ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد.

موعد مباراة برشلونة واتليتيكو مدريد

وجاء الاتحاد الإسباني بتحديد توقيت مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد في لقاء القمة في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري، والتي تنطلق في الرابعة والربع مساء، الثامن من مايو المقبل، ويشهد علي اللقاء ملعب كامب نومعقل الفريق الكتلوني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

وفي نفس الجولة يلتقي الفريق الملكي ريال مدريد مع فريق إشبيلية، في التاسع من مايو المقبل، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء.

موقف الفرق في الدوري

يحتل فريق أتليتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 67 نقطة من اصل 30 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 52 هدف، في حين تلقت شباكة 20 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 66 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 53 هدف، وتلقت شباكة 24 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة من أصل 30، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 5 مباريات، سجل من خلالها 69 هدف، في حين تلقت شباكة 26 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق إشبيلية المركز الرابع برصيد 58 نقطة من أصل 29 مباراة، حقق من خلالها 18 انتصار، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 7 مباريات، سجل من خلالها 40 هدف، في حين تلقت شباكة 21 هدف في هذا الموسم.