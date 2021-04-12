رسائل الرئيس السيسي لملوك وزعماء الدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان

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توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة إلى رؤساء دول العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذى تبدأ أولى أيامه غدًا الثلاثاء.

الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي

وخلال اليوم، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من السيد الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً التقدم والازدهار.

الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت

كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، فى اتصالاً هاتفياً لاتهنئة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى العاهل الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً.

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد أبو ظبي

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة لولي عهد أبو ظبي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بحلول شهر رمضان

وأيضًا تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة لنظيره التونسي قيس سعيدبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لتونس وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه، عن خالص الشكر والامتنان والشكر للسيد الرئيس علي هذه التهنئة، وكان ذلك علي حسن الاستقبال وكرم الضيافه خلال زيارته الاخيرة والتي كانت في القاهرة، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.