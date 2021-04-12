/626886/الرئيس-السيسي-يهنئ-الشعب-المصرى-بمناسبة-شهر-رمضان-تتجدد-فيه-القلوب

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذى تبدأ أولى أيامه غدًا الثلاثاء.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.

وتابع رئيس الجمهورية:” داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.