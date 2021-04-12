/626887/فهد-بن-سلطان-أمير-منطقة-تبوك-يهنىء-الرئيس-السيسي-بمناسبة-شهر-رمضان

"تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الامير فهد تقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها كل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه أعرب السيد الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمناً ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية، وداعيا الله أن ينعم على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذى تبدأ أولى أيامه غدًا الثلاثاء.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.

وتابع رئيس الجمهورية:” داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذى تبدأ أولى أيامه غدًا الثلاثاء.