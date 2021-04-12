/626888/الرئيس-السيسي-يهنئ-خادم-الحرمين-الشريفين-بمناسبة-حلول-شهر-رمضان

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للمملكة السعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وإزدهار.

الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان بمناسبة شهر رمضان كريم

ومن جانبه، بادل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والدول العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى، اليوم الإثنين، عدة اتصالات هاتفية، مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي

هذا وكان الرئيس السيسي، قد استقبل سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.

الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخرًا، والتي تفتح آفاقًا جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة.

بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

حرص روسيا على الارتقاء

ونقل وزير الخارجية الروسي إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مؤكدًا حرص روسيا على الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، فضلًا عن الأهمية التي توليها روسيا لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتقديرهم لدور مصر بقيادة الرئيس كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.