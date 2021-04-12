البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء بالمعادى

جدة - نرمين السيد - ولد يوم 17 أغسطس 1955 وسيم كاهنًا فى 7 يونيو 1987 بيد البابا شنودة الثالث على كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادى، ثم انتدبه للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى فى ديسمبر 1988، ونال رتبة القمصية فى 8 يونيو 2012، بيد القائم مقام نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

أقيمت صلوات تجنيزه بحضور الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس.

وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء إلى الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادى ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب الفاضل القمص أكليمندس وديع، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.