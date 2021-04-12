جدة - نرمين السيد - وكان وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد الدكتور نوح العيسوى، أكد أن صلاة القيام فى شهر رمضان ستقام وفق الضوابط الاحترازية فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة، مع مراعاة المسافات والتباعد مع عدم السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقامة صلاة التراويح فى أول ليلة لشهر رمضان المبارك بمسجد عمرو بن العاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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