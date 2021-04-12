فيديو.. لحظة تعويم الكراكة مهاب مميش

جدة - نرمين السيد - وأنهت هيئة قناة السويس، أمس، عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية فى منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد فى الإسماعيلية، وتم سحبها إلى منطقة الورش بجوار مبنى الإرشاد.

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرات بركة 1 ومساعد 2 ومساعد 3 ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة فى عمليات الإنزال بإشراف مهندسى الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسى إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت على متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.