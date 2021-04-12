غدا الثلاثاء غلق دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا باسيليوس أسقف وريس دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة غلق أبواب الدير، وعدم قبول أية زيارات وبدون استثناء.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا باسيليوس أسقف وريس دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة غلق أبواب الدير، وعدم قبول أية زيارات وبدون استثناء. وذلك فى الفترة من غدا الثلاثاء 13 أبريل وحتى الثلاثاء 4 مايو، وذلك نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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