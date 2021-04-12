شيخ الأزهر: التشدد والتقصير كلاهما قبيح ومذموم ويمثلان خروجا عن الوسط

جدة - نرمين السيد - واستدل الإمام الطيب، على ذلك بقول الله تعالى: "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا".
وأوضح شيخ الأزهر، أن المشكلة ليست فى الفقة أو الشريعة وإنما فى الكسل الذى أصيبت به أمتنا.
جاء ذلك خلال برومو برنامج "الإمام الطيب" المقرر عرضه خلال شهر رمضان.
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