احمد مجاهد: لا تهاون في عقوبة إمام عاشور

أعلن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ أن بالجبلاية بمجرد رصدها للفيديو الخاص باللاعب إمام عاشور والذي يسب فيه أحد رموز الأهلي اتخذت قرار فوري بتحويله للجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري للتحقيق فيه.

وأضاف مجاهد خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي على الشاشة الحدث اليوم:" أنه تم التحقيق في الفيديو قبل وصول أي خطاب رسمي ضده للاتحاد".

كما تابع مجاهد:"اللجنة على قدر عالي من الثقة والكفاءة، وقراراتهما تكون دائماً مواكبة للحدث".

أحمد مجاهد عن مباراة الترجي والمولوديه

وعن سؤاله عن وصول شكوى من نادي الزمالك بخصوص مباراة الترجي والمولودية الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا تمهيداً لرفها للجهات المختصة؛ قال مجاهد أنه لم يتم إرسال أي شكوى أو مذكرة للاتحاد حتى الآن.

وأوضح مجاهد بأن الإتحاد المصري لكرة القدم يقف دائماً بجانب الأندية في جميع أزماتها سواء الداخلية منها أم الخارجية طالماً تحقق فيها الشروط المطلوبة.

يذكر أن اللاعب إمام عاشور ظهر في فيديو يسب فيه رموز النادي الأهلي؛ وذلك عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك مع النادي الأهلي خلال بطولة الجمهورية مواليد "99" والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد.