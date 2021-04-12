/626891/أحمد-الدرينى-يحاور-أسامة-الأزهري-فى-رجال-حول-الرسول-خلال-شهر-رمضان

ينطلق برنامج "رجال حول الرسول"، مع بداية شهر رمضان الكريم، والذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الدرينى، رفقة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أسامة الأزهرى، وأحد علماء الأزهر.

الإعلامي أحمد الدريني يحاور الشيخ أسامة الأزهرى

ويتناول البرنامج الذى يبدأ عند السادسة إلى ربع، على فضائية DMC، المهن التى امتهنها صحابة رسول الله منذ العهد النبوي، حيث يسلط الأزهرى الضوء على الحرف والمهن التى عمل عليها صحابة رسول الله وما هي المهن الممثالة حاليًا.

“رجال حول الرسول” برنامج جديد يتناول المهن التى عملها الصحابة

ويرصد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الشيخ أسامة الأزهرى، الطريقة التى تم من خلالها إنشاء المؤسسات فى العهد النبوى، كما يعرض جانبًا جديدًا من الهدي النبوي في البناء والعمران.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ أسامة الأزهرى، قد سجل ثلاثة مواسم من برنامج رؤى على فضائية DMC، خلال أشهر رمضان الماضى، وكان الموسم الأول قد تناول نشأة التيارات الدينية المتطرفة ومقارنة أفكارها ومبادئها بما جاء فى صحيح الدين الإسلامى بهدف محاربة الأفكار الظلامية المتطرفة.

بينما كان الجزء الثاني من البرنامج، ليتحدث فيه عن شجرة القيم وتناول فيه قيم المصداقية والإتقان، والإحسان وصناعة القمم، والإنسانية، والعمران، والوحدة، وجمع الشمل، وقيمة التعليم والهمة، حتى وصل إلى 30 قيمة غالية من القرآن الكريم.

هذا وقدم في الموسم الثالث تجارب حياة عدد كبير من الشخصيات فى مختلف المجالات، وعرض بقدرة ابداعية وبساطه تجارب حياتهم الناجحة كل فى مجاله بعد تفتيش وبحث دقيق ومدى الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة كما تناول كيفية انطلاق الحركة العلمية، إذ سجل حلقات أمام الأهرامات ومكتبة الإسكندرية والقناطر الخيرية.