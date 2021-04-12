/626892/محمد-عبد-العزيز-يتلقى-اتصالا-من-محافظ-القليوبية-بشأن-نقل-سوق-الأحد-بشبرا-الخيمة

تلقى النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان اتصالا هاتفيا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

النائب محمد عبد العزيز وسوق الأحد بشبرا الخيمة

وقد أكد المحافظ أن الاقتراح الذي تقدم به النائب بنقل سوق الأحد بشبرا الخيمة خارج المنطقة السكنية جاري العمل على تطبيقه فعلا، وأن المحافظة تتخذ كل الاجراءات للتعاون مع السادة النواب لتحقيق مصالح المواطنين.

ووجه النائب محمد عبد العزيز. وكيل لجنة حقوق الإنسان شكره النائب إلي محافظ القليوبية على الاهتمام الكبير والتعاون المستمر لما فيه تحقيق مطالب أهالي شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، وسيستمر التعاون والمتابعة من أجل العمل على تقديم افضل خدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلي أن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان ،قد تقدم باقتراح برغبة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بنقل سوق الأحد خارج المنطقة السكنية حفاظا على الأهالي ونظرا لكثرة الشكاوي من صعوبة الحركة فترة السوق وصعوبة وصول الإسعاف أو المطافي في حالات الطوارئ.

وقدد حدد النائب مكان بديل لإقامة السوق لكنه ترك كذلك لجهة الإدارة تحديد مكان آخر على أن يكون خارج المنطقة السكنية حفاظا على الأهالي.