/626894/باسم-سمرة-يهاجم-محمد-رمضان-من-جديد-التعبان-التاني

نشر الفنان باسم سمرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من مسلسله الجديد "بنت السلطان"، معلقا عليها برسالة تهنئة إلى الجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قائلا " كل سنه وانتم طيبين وانشاء الله تتبسطوا مع رمضان احلى انبساط".

وأضاف باسم سمرة في نفس المنشور " ملحوظه شهر رمضان مش التعبان التانى"، وهو ما فسره البعض على أن رسالته مقصود بها الفنان محمد رمضان بعد أزمتهما الأخيرة.

أزمة محمد رمضان مع باسم سمرة

أثار فيديو للفنان باسم سمره ومغني المهرجانات محمد رمضان، الجدل عبر موقع السوشيال ميديا الشهير "فيس بوك"، حيث ظهر فيه باسم سمره يدفع محمد رمضان أثناء غناءه على المسرح في إحدى حفلات الزفاف الشعبية.

ظهر محمد رمضان في الفيديو ملاصقًا لعدد كبير من الحراس، الأمر الذي أزعج الكثير من رواد مواقع السوشيال ميديا المختلفة، ويرجع ذلك المقطع الذي انتشر مؤخرًا إلى حفل زفاف شعبي أحياه محمد رمضان في 13 ديسمبر المنصرم.

علق "سمرة"على هذه الواقعة، في تصريحات صحفية حينها، حيث أكد أنه حضر مع النجم محمد رمضان إحدى الأفراح الشعبية، وكان هناك العديد من المعازيم، مضيفًا أنه دفع محمد رمضان بغرض أن يستطيع السير وكذلك الأطفال الصغار لأن كانت الحراسة متواجدة بشكل كبير.

علق الفنان باسم سمرة، على تصريحات المغني الشعبي محمد رمضان، الخاص بالفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، قائلًا :"مقدرش أرد، لأنى ابن ناس محترمة، وأدعوا لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق روائي قصير نمثل فيها بطولة مشتركة بما انه يرى موهبته واضحة".

وتابع "سمرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب:"محمد رمضان مثل معايا قبل كدا وكان أخويا الصغير، وأنا بحبه بس معرفش الشيطان سايقة، كنت محتضنه، بس بيقول كلام أهبل، ما تصحى لنفسك يابنى، لو بتقول إنك نبمر1، أنا هوريك، ومحدش يقل منى خصوصا لما يكون عيل صغير".

يذكر أن، محمد رمضان قال "باسم سمرة مكنش فى وعيه، كان فرح صديق وأخ كبير أنا شوفت الفيديو كان فرح ابن الحاج محمد، وأخدت بالى وباسم أخويا وصاحبى وحبيبى ومكنش فى وعيه لأنه لو كان فى وعيه إيدى الشمال جاهزة".