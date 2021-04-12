أمينة خليل في ورطة بسبب زوجها.."تفاصيل"

مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة الأولى، تأخذك أمينة خليل التي تجسد شخصية “زيزي” في الثوان الأولى من الحلقة معها إلى الحالة التي تعيشها من ارتباك وتوجس أثناء شراءها للعديد من الحلوى ليقطعها رنين هاتفها، ليتضح بعد ذلك أنه المركز الطبي الذي لجئت له حينما علمت بمشكلتها في عدم الإنجاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل خلي بالك من زيزي الحلقة الأولى، التي تم عرضها خلال عبر قناة أم بي سي مصر.

سرعان ما ذهبت “زيزي” أمينة خليل إلى المركز الطبي كي تعلم نتيجة الفحص التي لن تسطتع معرفتها عبر الهاتف، إلا أن الطبيبة فاجئتها بالنتيجة التي لن تكن في الحسبان وهي فشل العملية التي خضعت لها مؤخرًا، وإنها بحاجة إلى مهلة كي تستطيع إجراء التجربة للمرة الخامسة، ومن هنا بدأت تدخل في مرحلة إنهيار.

إنهيار أمينة خليل في الحلقة الأولى من خلي بالك من زيزي

تهرول زيزي لتذهب إلى زوجها الذي يدعى “دكتور هشام” ويجسده علي القاسم، حيث يعمل داخل إحدى الجامعات لتقطع محاضرته في الحال، بعدما أصبحت لن تفكر في شيء سوى موعد إجراء العملية القادمة، إلا أن يحاول تهدئتها ولكن جميع الطرق باتت بالفشل لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب في وهلة، فمع صرخات الزوجة ومحاولته كي يقنعها بإعطاء جسدها هدنة من العمليات يفقد أعصابه ويخبرها بعدم قدرتها على تحمل حياتهما.

لن تستطع زوجته الإنصات إليه بعدما كشف عن نيته في الإنفصال عنها، لتنهال عليه بالضرب المبرح لتتسبب في إصابته بشكل بالغ وتسيل الدماء من رأسه، إلا أنها لن تكتفي بهذا القدر، حيث أندفعت نحو سيارته لتصوب ضرباتها القوية بواسطة قطعة حديد كانت بيدها على هدفها لتهشم الزجاج، فضلًا عن صرخاتها المدوية التي لفتت أنظار الطلاب وهيئة التدريس داخل الجامعة.

يقرر على القاسم الإنفصال عن زوجته ويستهل في الإجراءات التي تضمن حقه بعدما أبرحته ضربًا، ليقدم بلاغًا ضد زوجته في القسم، وتفر “زيزي” أمينة خليل إلى منزل والدتها كي تخبرها بما جرى بالتدريج، وتنتهي أحداث الحلقة على وصول البلاغ الذي قدمه زوجها ضدها إلى منزل والدتها “بيومي فؤاد” الذي كان في حالة من الصدمة.