تمهيدا لتطويره.. إخلاء البهو المتبقى بمجمع التحرير

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مجلس الوزراء أخلى البهو المتبقى بمجمع التحرير من الموظفين والإدارات الموجودة به؛ مشيرة إلى طرح المذكرة الخاصة بالمجمع حتى يتقدم المطورون والمستثمرون لتنفيذ عملية التطوير، وسيتم التعاقد مع المطورين فى الربع الأخير من العام الجارى بعد تلقى كافة الطلبات وبحث العروض المقدمة.





وأوضحت السعيد، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن صندوق مصر السيادى يهدف لتنفيذ خطة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة؛ مشيرة إلى أن الصندوق يعظم القيمة من الأصول غير المستغلة فى الدولة المصرية، ومن ضمن الأصول غير المستغلة التى تم إسنادها إلى الصندوق هو مجمع التحرير، ولذلك يتم دراسته لتحويله إلى منتج استثمارى.

وأضافت أنه يتم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تطوير الأصول غير المستغلة، لافتًا إلى الموقع التاريخى الذى يتمتع به مجمع التحرير، مما يجعله سيصبح مكانا متعدد الأغراض، يشمل جزءا فندقيا وآخر تجاريا وذلك بعد دراسة الكثافة المرورية والسعة الفندقية ونوعية الجمهور المستهدف.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة تسهم بالأرض والدراسات على أن يشارك المستثمر والمطور بالأموال ومن ثم يصبح شريكًا فى ملكية المكان.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد "أن استثمارات صندوق مصر السيادى متنوعة وهدفها تعظيم الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية"، مشيرة إلى أن هناك 30 % زيادة فى استثمارات العام الحالى رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، فى حين أن التضخم كان أقل من 5%، مؤكدة أن النمو الاقتصادى المتوقع للعام الحالى 2.8% بالإيجاب.