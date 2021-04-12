كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الصبية بفك المسامير بشريط السكة الحديد بناحية قرية مشطا بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج. بالفحص تبين أن شريط السكة الحديد المشار إليه "سكة فرعية " يتم إستخدامها لتخزين القطارات، وأن شريط السكة الحديد محل تجديد من هيئة السكة الحديدية وغير مستخدم. بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين، مقيمان بذات الناحية) ،عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبطهما ، ولم يتم العثور على ثمة مضبوطات ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على المتهمين بفك مسامير السكة الحديد بخط سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.